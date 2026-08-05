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Final Piala Presiden 2026: Persebaya Surabaya Kirim Perang Urat Saraf ke Persib Bandung

Final Piala Presiden 2026: Persebaya Surabaya Kirim Perang Urat Saraf ke Persib Bandung
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Selebrasi Yuran Fernandes seusai mengantarkan Persebaya Surabaya melangkah ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Foto: Dokumentasi Persebaya

jpnn.com - Persebaya Surabaya berupaya memberikan perlawanan kepada Persib Bandung saat kedua tim bertemu pada final Piala Presiden 2026.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengungkapkan bahwa anak asuhnya tidak gentar menghadapi tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

Dengan persiapan yang telah dilakukan, tim berjuluk Bajul Ijo itu siap meladeni skuad asuhan Igor Tolic pada partai puncak turnamen pramusim tersebut.

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“Persib merupakan juara Super League dalam tiga musim terakhir dan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik.”

“Jika melihat komposisi pemain mereka, seolah-olah mereka bisa membentuk tiga tim yang sama kuat," ujar pelatih Portugal itu.

Persebaya berupaya meraih gelar juara sebagai modal menatap Super League 2026/27.

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Tim asal Kota Pahlawan itu juga ingin mempersembahkan hasil terbaik menjelang perayaan hari jadi ke-100 pada tahun depan.

“Ini memang turnamen pramusim, tetapi kami tetap ingin tampil maksimal.” 

Persebaya Surabaya berupaya memberikan perlawanan kepada Persib Bandung saat saling jumpa di final Piala Presiden 2026

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