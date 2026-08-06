Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Balsa Sekulic Beri Kode Juara

jpnn.com - Persib Bandung tinggal selangkah lagi mengangkat trofi Piala Presiden 2026. Kesempatan itu datang saat mereka bertemu Persebaya Surabaya di partai puncak.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persebaya akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) malam WIB.

Optimisme tinggi juga ditunjukkan penyerang Persib, Balsa Sekulic. Striker asal Montenegro tersebut berharap perjalanan timnya di turnamen pramusim ini ditutup dengan hasil terbaik.

"Ini pengalaman pertama saya tampil di turnamen seperti ini di Indonesia dan saya menikmatinya. Sekarang harapan saya sederhana, semoga kami bisa memenangkan pertandingan final," ucapnya.

Produktivitas Jadi Modal Persib

Balsa datang ke partai puncak dengan kepercayaan diri tinggi. Sepanjang Piala Presiden 2026, pemain berusia 28 tahun itu sudah mencatatkan tiga gol untuk Persib.

Gol pertamanya lahir saat menghadapi DPMM FC setelah memanfaatkan bola muntah hasil tendangan penalti. Setelah itu, Balsa kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan jarak jauh ke gawang Tampines Rovers.

Kontribusi terbarunya hadir pada semifinal melawan Persija Jakarta. Ketika Persib memperoleh hadiah penalti, Balsa menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk membantu Maung Bandung mengamankan kemenangan 2-1.

Bidik Gelar Kedua

Jika mampu menaklukkan Persebaya, Persib akan kembali mengangkat trofi Piala Presiden setelah terakhir menjadi pada edisi 2015.