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Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Igor Tolic Ungkap Bahaya yang Mengintai

Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Igor Tolic Ungkap Bahaya yang Mengintai
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Skuad Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Foto: Persib Bandung.

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya pada babak final Piala Presiden 2026.

Partai Persib vs Persebaya akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) malam WIB.

Maung Bandung hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menutup kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan trofi juar

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Jika mampu menaklukkan Bajul Ijo, Persib akan mengoleksi gelar kedua sepanjang sejarah Piala Presiden setelah sebelumnya menjadi kampiun pada edisi 2015.

Igor Tolic Utamakan Kondisi Pemain

Persiapan Persib menjelang laga final lebih banyak difokuskan pada pemulihan fisik. Jadwal yang padat membuat tim pelatih memilih memberikan program recovery agar para pemain kembali bugar sebelum tampil di laga penentuan.

"Kami akan mengevaluasi kondisi semua pemain terlebih dahulu sebelum menentukan siapa yang benar-benar siap bermain."

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"Hari ini fokus kami hanya memulihkan tenaga, sedangkan keputusan soal starting XI baru akan dibuat setelah itu," ucap Pelatih Persib Igor Tolic.

Persebaya Tak Boleh Diremehkan

Di balik optimisme tersebut, Tolic mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena.

Igor Tolic mengungkap ancaman terbesar yang harus dihadapi Persib saat melawan Persebaya di final Piala Presiden 2026?

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