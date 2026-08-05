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Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Jadwal Kick-off Akhirnya Ditetapkan

Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Jadwal Kick-off Akhirnya Ditetapkan
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Skuad Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Foto: Persib Bandung.

jpnn.com - Panitia penyelenggara Piala Presiden 2026 telah menetapkan jadwal kick-off laga final yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya.

Partai puncak turnamen pramusim tersebut akan digelar pada Kamis (6/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Persib melangkah ke final setelah mengalahkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sementara itu, Persebaya menyingkirkan Arema FC pada Derby Jawa Timur dengan kemenangan 1-0.

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"Hasil semifinal kemarin, Persib Bandung mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1, sedangkan Persebaya menang 1-0," kata Wakil Ketua 6 Bidang Administrasi Turnamen Piala Presiden Risha Adi Wijaya saat konferensi pers daring, Rabu (5/8).

"Jadwal pertandingan Piala Presiden untuk babak final akan dilaksanakan pada Kamis, 6 Agustus," sambung dia.

Risha menjelaskan panitia juga telah menetapkan jadwal perebutan tempat ketiga yang mempertemukan Persija Jakarta dan Arema FC.

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Untuk perebutan tempat ketiga, pertandingan akan digelar pukul 15.30 WIB.

"Perebutan tempat ketiga yang mempertemukan Persija Jakarta dan Arema FC akan dimulai pukul 16.30 WITA atau 15.30 WIB," jelasnya.

Ini jadwal pertandingan final Piala Presiden antara Persib Bandung menghadapi Persebaya di Stadion I Wayan Dipta, Bali.

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