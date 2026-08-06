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Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Mariano Peralta Siap Main 90 Menit?

Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Mariano Peralta Siap Main 90 Menit?
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Striker anyar Persib Bandung Mariano Peralta (jersei biru). Foto: Persib Bandung.

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya pada partai final Piala Presiden 2026.

Duel Persib vs Persebaya akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) malam WIB.

Menjelang laga tersebut, kondisi kebugaran gelandang anyar Maung Bandung Mariano Peralta menjadi salah satu sorotan.

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Kondisi Fisik Mariano Peralta

Peralta mengaku kondisinya belum sepenuhnya pulih.

Waktu adaptasi yang singkat setelah tiba dari Argentina membuat pemain berusia 28 tahun itu masih membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi terbaiknya.

Karena itu, Peralta belum berani menargetkan tampil penuh selama 90 menit.

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"Kondisi saya terus membaik dari hari ke hari. Namun, untuk bermain penuh selama 90 menit, saya rasa belum saatnya," jelasnya.

Persib Punya Opsi Tambahan

Meski belum siap bermain penuh, Peralta tetap menjadi tambahan kekuatan bagi Persib. Kehadirannya memberikan tambahan opsi bagi Pelatih Persib Igor Tolic dalam meracik strategi menghadapi Persebaya.

Pemain anyar Persib Bandung Mariano Peralta akhirnya buka suara soal kondisi fisiknya di Piala Presiden 2026.

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