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Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Maung Bandung Favorit, tetapi

Final Piala Presiden 2026 Persib vs Persebaya: Maung Bandung Favorit, tetapi
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Skuad Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya tak menutup mata terhadap kekuatan Persib Bandung menjelang final Piala Presiden 2026.

Menurut jadwal, duel Persib vs Persebaya akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares tak menafikan Persib sebagai unggulan pada pertandingan nanti.

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Bernardo Tavares Akui Kualitas Persib

Menurutnya, kedalaman skuad Maung Bandung membuat mereka menjadi salah satu tim terbaik di Indonesia.

Namun, hal itu tidak membuat Green Force kehilangan keyakinan untuk memburu trofi.

"Persib merupakan juara Super League dalam tiga musim terakhir. Mereka memiliki skuad yang luar biasa."

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"Kalau melihat materi pemainnya, mereka bahkan seperti memiliki tiga tim yang sama kuat," ucap pelatih asal Portugal itu.

Persebaya Tetap Optimistis

Meski mengakui kualitas Persib, Tavares menegaskan Persebaya tidak akan memasuki lapangan dengan mental inferior.

Persebaya Surabaya tak menutup mata terhadap kekuatan Persib Bandung menjelang final Piala Presiden 2026.

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