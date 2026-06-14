Final Pro Futsal League 2026 Jadi Ajang Promosi Pelaku Usaha Ultra Mikro

jpnn.com, YOGYAKARTA - Final Pro Futsal League (PFL) 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha ultra mikro.

Sebanyak 5.400 penonton yang memadati GOR Universitas Negeri Yogyakarta menjadi pasar potensial bagi produk-produk usaha kecil yang ikut dipasarkan dalam gelaran tersebut.

Sebagai sponsor utama PFL 2025/2026, PNM menghadirkan sejumlah nasabah binaannya untuk memasarkan produk secara langsung kepada para pengunjung. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan pelaku usaha prasejahtera.

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Salah satu pelaku usaha yang mendapat kesempatan tersebut adalah Iin Sutiyani, nasabah PNM Mekaar yang telah menekuni usaha pempek selama hampir 18 tahun. Usaha tersebut menjadi sumber utama penghasilan keluarganya.

Iin mengatakan usaha pempek yang dijalankannya bukan sekadar mata pencaharian, tetapi juga penopang ekonomi keluarga, terutama sejak kondisi kesehatan suaminya menurun akibat sakit yang dideritanya.

Kesempatan berjualan di Final PFL 2026 memberikan pengalaman baru bagi Iin. Dia mengaku penjualan produknya meningkat signifikan dibandingkan hari-hari biasa.

“Alhamdulillah, biasanya saya jualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi di sini hasilnya jauh lebih banyak dari yang saya bayangkan. Saya senang dan bersyukur sekali diberi kesempatan ikut berjualan,” ujar Iin.

Menurutnya, tambahan pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta membantu biaya pengobatan suaminya. Dia berharap usahanya dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pelanggan.