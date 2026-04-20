Final Proliga 2026 Diprediksi Lebih Seru dengan Format Baru Ini
jpnn.com, JAKARTA - Ajang final Proliga 2026 akan berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta mulai Jumat (24/4) mendatang.
Sektor putri mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro melawan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.
Adapun sektor putra mempertandingkan Jakarta LavAni menghadapi Bhayangkara Presisi.
Semua pertandingan final rencananya digelar dengan sistem best of three series.
Nantinya, tim yang mampu meraih dua kemenangan terlebih dahulu bakal menjadi juara.
Wakil Ketua Proliga, Reginald Nelwan berharap dengan format baru final membuat animo penggemar yang ingin menonton jauh lebih besar.
“Pada final Proliga 2026 akan menggunakan best of three series. Setiap laga dipastikan seru terlebih jika skor imbang 1-1 makan akan ada pertandingan di hari ketiga,” ungkap Regi.
Rencananya rangkaian final Proliga 2026 akan dibuka dengan laga perebutan tempat ketiga mulai Selasa (21/4).
Ajang final Proliga 2026 akan berlangsung di GOR Amongrogo, Yogyakarta mulai Jumat (24/4) mendatang dengan format baru best of three series
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
