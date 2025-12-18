Final Putri DBL Jakarta 2025 Berakhir Panas, SMA Jubilee Raih Kemenangan Epik
jpnn.com - SMA Jubilee Jakarta berhasil menorehkan sejarah di DBL Jakarta 2025 setelah menaklukkan SMA Negeri 70 Jakarta dengan skor 36-32 dalam final kategori putri, Jumat (21/11/2025) malam.
Kemenangan ini sekaligus membalas tiga kekalahan yang mereka alami dari SMAN 70 pada final sebelumnya.
Dibimbing pelatih Christian Andy Hermawan, tim putri Jubilee menampilkan semangat pantang menyerah dan konsistensi tingg.
Tasya Kusuma Dewi dan kolega akhirnya mampu menghentikan dominasi SMAN 70 yang sebelumnya empat kali juara berturut-turut.
Sejak kuarter pertama, pertandingan berlangsung hati-hati. Kedua tim bermain aman melalui passing dan menjaga aliran bola tetap terkendali.
Kuarter kedua tetap panas. SMAN 70 sempat memimpin 19-14 pada satu menit terakhir, tetapi Jubilee berhasil mengejar hingga 17-19 di akhir kuarter.
Paruh kedua pertandingan berlangsung lebih lambat, dengan kedua tim memilih bermain di luar paint area dan menunggu kesempatan fast-break.
Menjelang akhir kuarter ketiga, skor imbang 23-23. Forward Jubilee Mikha Angelina Deco sempat mencoba drive in, tetapi gagal karena diblok.
