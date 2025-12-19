Final SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Indonesia Antisipasi Gemuruh Suporter Thailand

jpnn.com - Pada SEA Games 2025, Timnas voli putra Indonesia berupaya merengkuh medali emas keempat beruntun di ajang multievent antarnegara Asia Tenggara itu.

Jasen Natanael Kilanta dan kolega dijadwalkan berjumpa Thailand di Hua Mak Stadium, Bangkok, Jumat (19/12/2025) pukul 17.30 WIB.

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia Erwin Rusni berharap anak asuhnya bisa tampil tanpa beban pada laga final tersebut.

Maklum, harapan besar disematkan kepada Timnas voli putra Indonesia untuk kembali mempersembahkan medali emas.

“Seperti pertandingan final sebelum-sebelumnya kami akan menghadapi Thailand di perebutan medali emas SEA Games 2025.”

“Tentu kami tidak mau menganggap remeh lawan. Kami akan menyiapkan komposisi terbaik untuk bisa kembali mempersembahkan emas,” ungkap Erwin saat dihubungi JPNN.com, Jumat (19/12).

Rivan Nurmulki cum suis juga harus mengantisipasi dukungan penuh dari penggemar Thailand yang diprediksi memadati Hua Mak Stadium.

Dukungan fan Negeri Gajah Putih diharapkan tidak menggoyahkan mental bertanding skuad asuhan Jeff Jiang Jie.