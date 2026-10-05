Final Timnas Indonesia vs Tailan, Polda Jabar Perketat Pengamanan Suporter Menuju GBK

jpnn.com - Personel Polda Jawa Barat ikut terlibat dalam pengamanan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia vs Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Diketahui, lebih dari 55 ribu tiket pertandingan yang digelar pada Senin (5/10/2026) malam tersebut telah ludes terjual.

Wilayah Jabar yang berbatasan langsung dengan Jakarta menjadi salah satu titik krusial untuk mengantisipasi pergerakan suporter menuju ibu kota.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran Satgas Operasi Garuda Bakti 2026 di wilayah Jabar agar tetap waspada meski operasi telah memasuki hari ke-14 sekaligus hari terakhir.

"Memasuki tahap akhir pelaksanaan Operasi Garuda Bakti 2026, seluruh jajaran agar meningkatkan kesiapsiagaan dan tidak menganggap situasi sudah aman. Justru pada tahapan final dan closing ceremony, potensi kerawanan perlu diantisipasi secara lebih maksimal," kata Hendra dalam keterangannya.

Perwira menengah Polri tersebut meminta jajarannya melakukan deteksi dini terhadap potensi penumpukan massa dan pergerakan suporter dari berbagai daerah di Jabar.

Pengawalan jalur lalu lintas menuju Jakarta juga menjadi prioritas guna mencegah terjadinya gesekan antarsuporter.

"Antisipasi secara khusus penumpukan dan pergerakan suporter sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Lakukan deteksi dini terhadap potensi gesekan antarsuporter, provokasi, penggunaan flare, hingga aksi keributan," jelasnya.