Final Timur NBA: Indiana Pacers Unggul 2-0 dari New York Knicks

NEW YORK - Indiana Pacers kembali menggebrak New York di Final Timur NBA.

Setelah menang di gim 1 dari New York Knicks dua hari lalu, Pacers menang lagi di gim 2 yang juga digelar di kandang Knicks, Madison Square Garden, Sabtu (24/5) pagi WIB.

Pacers menang 114-109. Kedudukan pun menjadi 2-0 (format best of seven) untuk keunggulan Pacerd dan gim 3 serta gim 4 akan digelar di Indiana.

Pada gim 2 tadi, Pascal Siakam mencetak 39 poin. Itu angka tertinggi dalam kariernya di playoff.

"Ini pertandingan yang istimewa. Dia (Pascal Siakam) membuat kami bersemangat dan melewati masa-masa sulit," kata Pelatih Pacers Rick Carlisle. (ap/jpnn)