Final Trial Game Dirt 2025 Bandung: Duel Penentuan M. Zidane vs Asep Lukman Raih Juara Umum

jpnn.com, BANDUNG - Sengitnya perebutan gelar Juara Umum Trial Game Dirt (TGD) 2025 segera mencapai puncaknya pada putaran final alias seri kelima, yang akan digelar Sirkuit Lapangan Tritan Point, Bandung, Jawa Barat, pada 10–11 Oktober mendatang.

Kota Bandung bakal membara dengan panasnya final battle yang diprediksi terjadi antara dua rider elite nasional, M. Zidane dan Asep Lukman, yang tengah mendominasi klasemen kelas utama FFA Open dan Campuran Open musim ini.

Sementara Ananda Rigi dan Lantian Juan juga siap berikan kejutan jika dua rider teratas itu gagal menampilkan performa puncak.

Akhir September kemarin, Lantian Juan sudah lebih dulu bikin geger dengan merangsek sebagai juara umum putaran keempat TGD di Solo. Sang juara bertahan tahun lalu itu memaksa M. Zidane dan Asep Lukman gigit jari dan harus mengulang usaha merebut juara umum pada putaran terakhir di Bandung ini.

Agnes C. Wuisan dari 76 Rider selaku penyelenggara merasakan antusiasme yang besar sepekan jelang putaran terakhir digelar. Ketatnya persaingan gelar juara umum akan tersaji di hadapan tingginya animo penggemar dan komunitas motocross & grasstrack asal Kota Kembang. Terlebih Bandung sudah cukup lama absen jadi tuan rumah di kalender Trial Game Dirt.

“Putaran final Trial Game Dirt di Bandung akan jadi momen yang paling spesial sepanjang kejuaraan musim ini. Penentuan siapa rider yang berhak meraih predikat juara umum bakal terjadi di Bandung. Atmosfernya pasti akan sangat luar biasa dan akan menjadi tontonan menarik buat masyarakat dan penggemar extreme sports di Bandung dan sekitarnya,” ungkap Agnes.

Dia juga menyebut, gelaran pamungkas musim ini akan jadi pelepas dahaga komunitas penggemar motocross dan grasstrack di Tanah Pasundan. Apalagi sudah 11 tahun berlalu sejak terakhir kali ajang ini menyambangi Jawa Barat pada 2014, tepatnya di Sirkuit Baleendah, Kabupaten Bandung. “Semoga bisa diikuti oleh lebih banyak rider-rider dari Jawa Barat dan makin menghidupkan prestasi motocross dan grasstrack di sini,” imbuhnya.

Sementara itu Mariachi Gunawan dari Genta Auto & Sport selaku promotor, mengatakan kembalinya gelaran ini ke Bandung sebagai putaran final merupakan keputusan tepat. Ia menyebut, selain jadi tontonan menarik, ajang ini membuka kesempatan besar buat rider-rider lokal berpartisipasi dan unjuk performa di lintasan.