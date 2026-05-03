Final Uber Cup 2026: China Vs Korea 0-1, Ada yang Dibongkar
jpnn.com - HORSENS - Petahana China untuk sementara tertinggal 0-1 dari Korea pada final Uber Cup 2026 di Forum Horsens, Horsens, Denmark, Minggu (3/5) sore WIB.
Tunggal putri terbaik dunia An Se Young sukses menyumbang kemenangan untuk Korea pada match 1.
An menang dari Wang Zhi Yi.
Saat ini sedang berlangsung match 2 yang mempertemukan ganda putri nomor satu dunia Liu Sheng Shu/Tan Ning dengan ganda dadakan Korea Jeong Na Eun/Lee So Hee.
Final Uber Cup 2026
bwf
Korea terlihat sengaja membongkar ganda.
Lee So Hee yang biasa berpasangan dengan Baek Ha Na, berduet dengan Jeong Na Eun.
Baek Ha Na dipersiapkan turun di partai ke-4 bersama Kim Hye Jeong. (bwf/jpnn)
An Se Young sukses menyumbang kemenangan untuk Korea pada match 1 final Uber Cup 2026.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Uber Cup 2026: Thalita Menang, tetapi China & Korea yang ke Final
- Semifinal Uber Cup 2026: Indonesia Vs Korea 0-2, China Vs Jepang 2-0
- Uber Cup 2026: Ternyata Ini Penyebab Putri KW Tumbang 5-21 dari An Se Young
- Semifinal Uber Cup 2026: China Vs Jepang Masih 0-0, Indonesia Vs Korea 0-1
- Live Streaming Uber Cup 2026: Indonesia Siap Kejutkan Korea
- Semifinal Uber Cup 2026: Putri KW Kembali Jumpa Mimpi Buruk