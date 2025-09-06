Final US Open 2025: Sinner Vs Alcaraz Berebut Rp 81 Miliar

jpnn.com - NYC - Final ideal, meski mungkin membosankan, di US Open 2025 tercipta. Ranking satu dunia dari Italia Jannik Sinner versus peringkat kedua dari Spanyol Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz lebih dahulu memastikan diri ke final setelah mengalahkan Novak Djokovic, Sabtu (6/9) dini hari WIB.

Pagi tadi, giliran Jannik Sinner yang masuk final.

Sinner mengalahkan Felix Auger-Aliassime di Arthur Ashe Stadium, New York City 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.

Sinner si juara bertahan, sempat dikhawatirkan mengalami cedera setelah meninggalkan lapangan untuk jeda medis menjelang set ketiga.

Tim pelatihnya memeriksa area lengan dan bahu kanannya. Petenis Italia itu juga menunjuk ke perutnya. Semua tanda menunjukkan adanya masalah.

Namun, Sinner kembali dengan lebih segar, mengatasi perlawanan Felix yang mendadak menjadi pemain favorit publik di Arthur Ashe Stadium.

"Tidak ada masalah serius (soal cederanya). Itu hanya pemeriksaan biasa. Saya sangat senang bisa kembali ke final," kata Sinner kepada awak US Open, on court setelah pertandingan.