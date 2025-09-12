Finex Tebar Kebahagiaan untuk Bantu Veteran di Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Broker Finex dan Sharing Happiness berkolaborasi memberikan bantuan kepada puluhan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Bandung.

Mereka mendapat bantuan paket sembako dan dukungan keuangan melalui program Heroes of Happiness.

CEO Finex Agung Wisnuaji kegiatan itu bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan wujud penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan tenaga dan hidup mereka demi kemerdekaan.

“Kami ingin memberikan apresiasi sekaligus menghadirkan ruang kebersamaan. Semoga generasi muda dapat meneladani semangat para veteran,” ujar Agung, Kamis dikutip, Jumat (12/9).

Sebanyak 40 veteran hadir dalam acara yang digelar untuk mengenang jasa mereka. Selain penyaluran bantuan, kegiatan diisi dengan sesi berbagi pengalaman dan permainan interaktif yang membuka ruang perjumpaan lintas generasi.

Para veteran menceritakan kisah perjuangan sekaligus menyampaikan pesan ketangguhan dan patriotisme kepada generasi muda.

"Program ini menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung kelompok masyarakat yang rentan, yang banyak berkontribusi pada sejarah bangsa," kata dia.

Agung menjelaskan melalui kegiatan sosial seperti ini, perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga memberi dampak nyata bagi publik.