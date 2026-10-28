FinFest 2026: Bank Jakarta Kebanjiran Pembukaan Rekening dan Galang Dana Rp 5 M

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Financial Festival (FinFest) 2026 sukses diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan.

Mengusung tema 'Kumpul Asik, Melek Finansial, Ekonomi Tumbuh', kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi untuk memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

FinFest 2026 diselenggarakan melalui kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Indonesia, Perumda Pasar Jaya, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta, serta berbagai pelaku industri jasa keuangan.

Selama dua hari pelaksanaan, kegiatan ini berhasil menarik lebih dari 7.500 pengunjung, memfasilitasi pembukaan lebih dari 1.000 rekening baru, serta menghimpun dana masyarakat lebih dari Rp5 miliar.

Kepala OJK Jabodebek Edwin Nurhadi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan FinFest 2026 dan partisipasi berbagai lembaga jasa keuangan dalam mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan.

Kolaborasi lintas lembaga dan industri jasa keuangan diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan serta meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian penghargaan kepada institusi pendukung sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam menyukseskan acara.

Dalam kegiatan tersebut, Bank Jakarta berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yakni kategori Booth Teredukatif dan Booth Teratraktif.