Finis Ketiga di Moto3 Brasil, Vega Ega: Saya Sempat Kesulitan, Ini Luar biasa

Arsip foto - Pembalap Honda Team Asia dari Indonesia Veda Ega Pratama (9) finis di posisi ke-5 di debut Moto3 yang diselenggarakan di Buriram, Thailand, Minggu (1/3/2026). ANTARA/HRC/pri.

jpnn.com, BRASIL - Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama mencatatkan sejarah dengan menyelesaikan lomba di urutan ketiga di ajang Moto3 Brasil 2026 di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Brasil, Minggu (22/3) malam WIB.

Veda Ega menjadi pembala Indonesia pertama yang sukses naik podium pada ajang Grand Prix setelah tampil konsisten dalam balapan yang sempat dihentikan akibat bendera merah tersebut.

Rider Honda itu Veda berada di belakang dua pembalap CFMoto Aspar Team Maximo Quiles dan Marco Morelli.

"Luar biasa. Saya sempat kesulitan sebelum bendera merah dikibarkan, tetapi ini menjadi pencapaian terbesar saya sejauh ini," kata Veda dalam wawancara MotoGP setelah balapan.

Dia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan selama balapan berlangsung.

"Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, sponsor, serta keluarga yang menyaksikan dari Indonesia. Ini sungguh luar biasa," ujarnya.

Veda yang memulai lomba dari posisi keempat sempat menunjukkan performa menjanjikan dengan naik ke posisi tiga pada lap-lap awal.

Namun, persaingan ketat membuatnya sempat tersenggol pembalap lain, sehingga turun ke posisi tujuh.

