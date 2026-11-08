Finis Soekarno Run di Blitar, Hasto Tunjukkan Gestur Tiga Jari

jpnn.com, BLITAR - Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Bidang Pemuda dan Olahraga Eri Cahyadi menyebut ajang lari Soekarno Run sarat dengan filosofi kemandirian terkait ajaran berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari.

Menurutnya, berdikari ini sebagaimana yang selalu diajarkan oleh Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno.

"Hari ini diajarkan bagaimana lari dengan kaki sendiri, bahwa kita tidak bisa mengandalkan lari dengan peserta lain. Kami punya semangat, kami punya daya tahan tubuh, kami punya kekuatan. Maka inilah pesan dari Bung Karno bahwa kita harus berdiri di kaki sendiri," kata dia dalam sambutan sebelum Soekarno Run dimulai di Blitar, Minggu (8/11).

Wali Kota Surabaya itu dengan mengutip pemikiran Bung Karno memaparkan bahwa tempaan fisik melalui olahraga berdaya dorong melahirkan generasi manusia baru yang berkarakter tangguh.

"Kita lari harus memiliki visi untuk mencapai ke depan, dan ketika mencapai garis finis, kita harus punya semangat pantang menyerah," ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto turut menjadi peserta Soekarno Run untuk kategori 10 kilometer bersama Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo.

Baca Juga: PDIP Gelar Soekarno Run di Blitar Besok

Hasto yang mengenakan pakaian peserta, terlihat menunjukkan gestur tiga jari atau three-finger salute menjelang finis Soekarno Run di Blitar.

Diketahui, three-finger salute adalah isyarat mengangkat tiga jari tangan ke udara yang digunakan sebagai simbol solidaritas, perlawanan terhadap kekuasaan otoriter, serta bentuk protes masyarakat sipil.