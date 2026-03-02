menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Finnet dan KP2MI Teken Kerja Sama Digitalisasi Layanan bagi Pekerja Migran Indonesia

Finnet dan KP2MI Teken Kerja Sama Digitalisasi Layanan bagi Pekerja Migran Indonesia

Finnet dan KP2MI Teken Kerja Sama Digitalisasi Layanan bagi Pekerja Migran Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
(kiri ke kanan) Direktur Business & Marketing PT Finnet Indonesia Aziz Sidqi, Direktur Utama PT Finnet Indonesia Rakhmad Tunggal Afifuddin, Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muh. Fachri, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla saat penandatanganan perjanjian kerja sama antara Finnet dengan KP2MI. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, JAKARTA - PT Finnet Indonesia (Finnet), salah satu operating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Gedung Bidakara 2, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital layanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya melalui penguatan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, aman, dan inklusif.

Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri Wakil Menteri KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla, Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh. Fachri, beserta jajaran pejabat KP2MI, serta Direktur Utama Finnet Rakhmad Tunggal Afifuddin, dan Direktur Business & Marketing Finnet Aziz Sidqi.

Baca Juga:

Kehadiran para pimpinan kedua institusi mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi lintas kelembagaan guna menghadirkan layanan digital yang memberikan nilai tambah bagi PMI dan keluarganya.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan digitalisasi menjadi bagian penting dari strategi nasional dalam meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia.

“Dengan menggandeng Finnet, proses remitansi Pekerja Migran Indonesia kepada keluarga di tanah air dapat menjadi lebih mudah, aman, dan efisien. Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia," ungkap Wamen Dzulfikar.

Baca Juga:

Sebagai bagian dari ekosistem digital TelkomGroup, Finnet berperan sebagai penyelenggara sistem pembayaran yang mendukung integrasi layanan keuangan digital di berbagai sektor.

Melalui kerja sama ini, Finnet menyediakan infrastruktur dan solusi sistem pembayaran digital yang terintegrasi ke dalam platform layanan KP2MI.

Kolaborasi strategis Finnet dan KP2MI memperluas inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI