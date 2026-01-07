Finnet Salurkan Bantuan Lebih dari Rp 180 Juta untuk Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - PT Finnet Indonesia (Finpay), sebagai bagian dari Telkom Group, kembali menunjukkan komitmennya dalam menumbuhkan kepedulian sosial dan tanggungjawab kemanusiaan melalui program Finnet Peduli Kemanusiaan.

Program ini menjadi wujud nyata peran perusahaan dalam mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana alam melalui penyaluran bantuan kebutuhan pokok yang dilakukan secara berkelanjutan, terkoordinasi, serta mengedepankan prinsip aman, transparan, dan tepat sasaran.

Sepanjang akhir Desember 2025, Finnet menyalurkan bantuan kemanusiaan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatera Utara dengan total dana bantuan mencapai Rp 180 Juta lebih.

Dana bantuan tersebut bersumber dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan serta partisipasi para karyawan Finnet Indonesia (Finpay).

Bantuan disalurkan sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana di daerah terdampak.

Dalam proses penyalurannya, Finnet berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, hingga relawan setempat. Kolaborasi ini dilakukan guna memastikan distribusi bantuan berjalan aman, transparan, dan tepat sasaran. Tim penyaluran dana CSR dan donasi Finnet Berbagi juga terlibat langsung di lapangan sebagai perwakilan perusahaan dan karyawan.

Pada 23 Desember 2025, Finnet menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak di Kelurahan Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatra Barat. Dalam kegiatan tersebut, tim Finnet bersama Harneli Bahar Mahyeldi, istri Gubernur Sumatera Barat, serta Mimien Halida, S.Sos, Camat Nanggalo, meninjau langsung lokasi terdampak sekaligus membagikan bantuan kebutuhan pokok kepada warga.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral di tengah proses pemulihan pascabencana.