Finnet Salurkan Laptop dan TV Kepada 2 Yayasan Sosial

jpnn.com, JAKARTA - PT Finnet Indonesia menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui bantuan laptop dan televisi kepada dua yayasan sosial, yaitu Yayasan Rumah Piatu Muslimin dan Yayasan Rumah Kebaikan Abadi.

Melalui program ini, Finnet menyalurkan total 20 unit laptop dan 6 unit televisi yang masih dalam kondisi layak pakai, sebagai bentuk reuse dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perangkat tersebut sebelumnya merupakan fasilitas kerja perusahaan yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional, namun tetap memiliki nilai guna untuk mendukung aktivitas pendidikan dan pembinaan di lingkungan yayasan.

Program ini juga menjadi salah satu implementasi komitmen Finnet dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan Pendidikan Berkualitas (Quality Education), melalui pemanfaatan teknologi yang dapat membantu mendukung akses belajar, pembinaan, serta pengembangan keterampilan di lingkungan Yayasan.

Head of Office & Asset Management PT Finnet Indonesia, Andi Syahputra menuturkan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Finnet dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pemanfaatan fasilitas perusahaan secara optimal.

“Finnet berharap bantuan ini dapat mendukung proses belajar dan aktivitas pembinaan di yayasan sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi lingkungan Yayasan. Melalui program ini, kami juga ingin mendorong terciptanya nilai keberlanjutan dan kepedulian sosial melalui pemanfaatan fasilitas yang masih layak guna,” ujar Andi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Finnet Indonesia yang telah memberikan bantuan TV dan laptop kepada Yayasan Rumah Kebaikan Abadi. InsyaAllah bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi kegiatan yayasan, dan kami berharap Yayasan Rumah Kebaikan Abadi dapat terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan PT Finnet Indonesia ke depannya,” ucap Ketua Yayasan Rumah Kebaikan Abadi, Arfi Prayetno.

Finnet berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat berkelanjutan serta mendukung terciptanya lingkungan belajar dan pembinaan yang lebih baik bagi anak-anak di yayasan.