Finpay & ADB Berkolaborasi untuk Percepat Digitalisasi Industri Asuransi Indonesia

jpnn.com, BALI - Dalam menghadapi tantangan dan dinamika pasar yang terus berubah, kebutuhan akan solusi pembayaran digital yang efisien dan aman semakin mendesak di sektor asuransi.

PT Finnet Indonesia (Finpay) hadir sebagai solusi pembayaran digital terintegrasi, memberikan kemudahan bagi perusahaan asuransi dalam memproses transaksi dengan cepat, aman, dan transparan.

Berkolaborasi dengan PT Asuransi Digital Bersama Tbk (ADB) menjadi bukti nyata kontribusi Finpay dalam pertumbuhan industri asuransi.

Komitmen kedua pihak diawali dengan penandatanganan kesepakatan “Kolaborasi Asuransi & Platform Digital Membentuk Proteksi Terintegrasi” oleh Direktur Business & Marketing Finpay Aziz Sidqi dan Direktur Keuangan ADB Randy Tandra di tengah-tengah kegiatan Indonesia Rendezvous 2025, Exhibition Hall Nusantara Ballroom Bali.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut VP Financial Trading Service Finpay Moch Wasi’ul Hakim, perwakilan pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Sofi Suryasnia dan disaksikan oleh lebih dari 60 peserta, termasuk perwakilan regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan industri, dan pemangku kepentingan utama sektor asuransi nasional.

Finpay melakukan penguatan value proposition melalui Finpay Payment Solution, yang akan dilengkapi dengan layanan add-on proteksi di berbagai kanal, seperti Finpay Payment Landing, Digital Touch Point, dan Mobile Apps Finpay.

Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi merek Finpay dan membuka ekosistem pasar baru yang lebih luas.

Dalam langkah selanjutnya, ADB dan Finpay akan menjajaki berbagai peluang kolaborasi strategis untuk mengoptimalkan layanan digital dan memperluas jangkauan solusi keuangan serta proteksi digital bagi para pemangku kepentingan dan mitra bisnis di masa mendatang.