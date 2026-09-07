Fiorentina Raih Hasil Buruk, Fabio Grosso Dipecat Sebagai Pelatih

jpnn.com - JAKARTA - Fiorentina resmi memecat Fabio Grosso sebagai pelatih. Grosso dipecat hanya setelah beberapa pertandingan menangani La Viola.

Pelatih asal Italia itu diberhentikan pada Minggu (6/9), sehari setelah Fiorentina menelan kekalahan ketiga di Serie A 2026/27.

“ACF Fiorentina mengumumkan bahwa Fabio Grosso telah diberhentikan dari tugasnya sebagai pelatih tim utama putra hari ini,” demikian pernyataan resmi Fiorentina.

Pemecatan Grosso tak lepas dari rentetan hasil buruk Fiorentina pada awal musim ini. Dalam laga terakhir, Fiorentina kalah 1-2 dari Torino di Stadion Artemio Franchi, Sabtu (5/9).

Hasil itu menjadi kekalahan ketiga Fiorentina secara beruntun di Serie A.

Sebelumnya, La Viola dibantai AS Roma 0-4 dan takluk 0-3 dari tim promosi Frosinone.

Rentetan hasil itu membuat Fiorentina belum mampu menunjukkan permainan sebagai sebuah kesatuan, meski cukup aktif memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas 2026.

Sejumlah talenta menjanjikan didatangkan, seperti Marco Brescianini, Giovanni Fabbian, dan Arthur Atta.