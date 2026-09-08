Fiorentina Tunjuk Paolo Vanoli Jadi Pelatih Setelah Pecat Fabio Grosso
jpnn.com - JAKARTA - Fiorentina kembali menunjuk Paolo Vanoli sebagai pelatih setelah memecat Fabio Grosso. "ACF Fiorentina mengumumkan bahwa Paolo Vanoli telah ditunjuk sebagai pelatih kepala tim utama," kata Fiorentina dalam lamannya pada Senin (7/9).
Grosso dipecat setelah hanya menangani Fiorentina selama tiga pertandingan pada awal musim ini.
Fiorentina mengapresiasi Vanoli yang langsung menerima tawaran kembali menangani mereka.
"Dia akan memimpin sesi latihan pertamanya bersama skuad sore ini," lanjut Fiorentina.
Keputusan menunjuk kembali Vanoli diambil sehari setelah Fiorentina memecat Grosso yang baru ditunjuk pada Juni 2026 setelah musim lalu Fiorentina menjalani yang buruk berada di dekat zona degradasi sepanjang musim.
Namun, awal kompetitif Grosso bersama Fiorentina justru berjalan buruk. La Viola menelan tiga kekalahan beruntun yang membuat mereka terpuruk di dasar klasemen Serie A.
Fiorentina juga kebobolan sembilan gol dalam tiga pertandingan tersebut.
Mereka dihancurkan AS Roma 0-4, kemudian kalah 0-3 dari tim promosi Frosinone di kandang sendiri, sebelum takluk 1-2 kepada Torino.
Fiorentina menunjuk kembali Paolo Vanoli sebagai pelatih setelah memecat Fabio Grosso.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Fiorentina Raih Hasil Buruk, Fabio Grosso Dipecat Sebagai Pelatih
- Liga Italia: Inter Tumbangkan Napoli, Lautaro Martinez Cetak Brace
- Bertahan di Napoli, Giovanni Di Lorenzo Perpanjang Kontrak hingga 2030
- 2 Kiper Timnas Indonesia Terjepit, Maarten Paes dan Emil Audero dalam Situasi Sulit
- AS Roma Hajar Fiorentina 4-0, Donyell Malen Borong 3 Gol
- Jay Idzes Pulih, Sassuolo Siapkan Sesuatu yang Baru di Belakang