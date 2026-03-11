Fir'aun Baik

jpnn.com - Fir'aun yang ke-18 lah yang muminya paling banyak dilihat pengunjung. Itu saya saksikan ketika saya ke Museum Peradaban dan Mumi Mesir bulan lalu.

Saya pun lebih lama berhenti di ruang Mumi Fir'aun ke-18 itu.

Itulah Fir'aun (artinya: raja) yang sezaman dengan Nabi Musa. Yakni sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi --kalau Anda tidak percaya hitung sendiri.

Anda sudah tahu: lebih 180 Fir'aun yang pernah jadi raja selama 3.000 tahun dinasti Fir'aun.

Mumi Fir'aun ke-18 tidak banyak beda dengan mumi Fir'aun sebelum dan sesudahnya. Misalnya dengan Fir'aun ke-15; yang sezaman dengan Nabi Yusuf. Yakni yang mengangkat Nabi Yusuf sebagai menteri bidang pangan.

Itu terjadi setelah Yusuf mengatakan melimpahnya panen tujuh tahun pertama masa itu akan diikuti tujuh tahun musim paceklik yang berat.

Jelaslah tidak semua Fir'aun jahat. Kasihan Fir'aun yang baik. Namanya ikut tercemar akibat ulah Fir'aun ke-18.