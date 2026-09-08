Firman Kurniawan, Insinyur IoT dengan Jejak di Dunia Riset dan Industri
jpnn.com, JAKARTA - Di balik akun @fireman.dev yang ramai diperbincangkan komunitas teknologi Indonesia, ada sosok Firmansyah Helmi Kurniawan, seorang Insinyur Internet of Things (IoT).
Saat ini, dia dipercaya sebagai Product Development Engineer di PT Mitra Akses Globalindo (MAGNET), perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur jaringan, komunikasi data, dan solusi IoT untuk wilayah rural Indonesia.
Di MAGNET, Firman menjadi bagian dari tim yang mengembangkan Prismax, platform komunikasi data untuk wilayah rural yang mengintegrasikan protokol IP dan non-IP.
Teknologi tersebut dikembangkan untuk menjawab kebutuhan konektivitas di wilayah yang memiliki tantangan akses jaringan.
“Kami berupaya mengembangkan solusi teknologi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan konektivitas di wilayah rural,” ujar Firman.
Kiprah Firman bersama MAGNET juga membawanya ke berbagai forum teknologi, termasuk CommunicAsia Singapore. Produk Prismax diperkenalkan dalam forum tersebut di bawah fasilitasi Kementerian Perindustrian.
Pada 2024, booth MAGNET yang menampilkan teknologi tersebut juga dikunjungi Sandiaga Uno yang saat itu menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pengalaman di industri tersebut menjadi bagian dari perjalanan Firman yang telah berlangsung lebih dari tujuh tahun.
Firmansyah Helmi Kurniawan mengembangkan solusi IoT di MAGNET untuk memperluas konektivitas wilayah rural.
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