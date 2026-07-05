Firnando Ganinduto DPR: Evaluasi Danantara di PT Pos Harus Menjadi Momentum Penguatan Tata Kelola Seluruh BUMN
jpnn.com - Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengapresiasi langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia hingga menemukan adanya dugaan permasalahan tata kelola, termasuk dugaan rekayasa keuangan.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen Danantara dalam menjalankan fungsi evaluasi secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Firnando menilai proses evaluasi seperti ini merupakan langkah yang tepat dan perlu terus diperkuat.
Dia menjelaskan Danantara memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi, mengidentifikasi potensi risiko, serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan tata kelola di lingkungan BUMN sesuai dengan kewenangannya.
"Oleh karena itu, setiap temuan yang diperoleh melalui proses due diligence maupun evaluasi harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap menghormati proses audit dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Firnando.
Lebih lanjut, Firnando berharap pendekatan serupa tidak hanya dilakukan pada PT Pos Indonesia, tetapi juga diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh BUMN.
Menurutnya, di tengah agenda pemerintah untuk melakukan transformasi dan penataan (streamlining) BUMN, penguatan sistem pengawasan menjadi aspek yang sangat penting agar setiap perusahaan negara memiliki tata kelola yang semakin sehat, efisien, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan serta kinerja terbaik bagi masyarakat.
Dia juga menilai sinergi yang telah dibangun antara Danantara dan aparat penegak hukum, termasuk melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan langkah positif dalam memperkuat upaya pencegahan serta penguatan tata kelola perusahaan.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengapresiasi langkah BPI Danantara yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia.
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