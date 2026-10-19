menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » First Care Ajak Perempuan Ubah Stigma Menopause jadi Kehidupan yang Lebih Sehat

First Care Ajak Perempuan Ubah Stigma Menopause jadi Kehidupan yang Lebih Sehat

First Care Ajak Perempuan Ubah Stigma Menopause jadi Kehidupan yang Lebih Sehat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Perubahan hormon pada wanita fase perimenopause, menopause hingga pascamenopause merupakan bagian alami dari perjalanan hidup yang bisa dijalani dengan sehat dan percaya diri (Ilustrasi). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - First Care mengajak perempuan memahami perubahan hormon pada fase perimenopause, menopause, hingga pascamenopause sebagai bagian alami dari perjalanan hidup yang dapat dijalani dengan sehat dan percaya diri.

dr. Dinda Derdameisya dokter spesialis obstetri dan ginekologi (OB/GYN) menyoroti pentingnya pemahaman mengenai transisi hormon pada perempuan paruh baya, termasuk cara mengenali perubahan yang terjadi serta pilihan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Dalam diskusi festival kesehatan wanita Rise & Bloom, dr. Dinda menekankan pentingnya membicarakan fase perimenopause dan menopause secara lebih terbuka.

Baca Juga:

Meski merupakan bagian alami dari proses penuaan, perubahan hormon pada fase ini dapat memengaruhi berbagai aspek kesehatan dan kualitas hidup perempuan.

Karena itu, edukasi yang tepat serta pendampingan tenaga medis yang kompeten menjadi bagian penting agar perempuan dapat memahami perubahan tubuhnya dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

Gadiza Fauzi, CEO First Care Clinic menuturkan partisipasi dalam Rise & Bloom menjadi bagian dari upaya First Care memperkenalkan layanan kesehatan perempuan, khususnya pendampingan pada fase perimenopause dan menopause, di First Care – Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Klinik ini menghadirkan layanan yang didukung tenaga medis dengan kompetensi di bidangnya.

Kombinasi layanan tersebut memungkinkan pasien berkonsultasi mengenai perubahan hormon dan berbagai keluhan yang menyertai masa transisi, sekaligus mendiskusikan pilihan perawatan yang relevan berdasarkan kondisi kesehatan masing-masing.

Selain dukungan tenaga medis, First Care bekerja sama dengan Magnolia Collective untuk menghadirkan pendampingan melalui seorang navigator.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI