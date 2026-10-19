First Care Ajak Perempuan Ubah Stigma Menopause jadi Kehidupan yang Lebih Sehat

jpnn.com, JAKARTA - First Care mengajak perempuan memahami perubahan hormon pada fase perimenopause, menopause, hingga pascamenopause sebagai bagian alami dari perjalanan hidup yang dapat dijalani dengan sehat dan percaya diri.

dr. Dinda Derdameisya dokter spesialis obstetri dan ginekologi (OB/GYN) menyoroti pentingnya pemahaman mengenai transisi hormon pada perempuan paruh baya, termasuk cara mengenali perubahan yang terjadi serta pilihan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Dalam diskusi festival kesehatan wanita Rise & Bloom, dr. Dinda menekankan pentingnya membicarakan fase perimenopause dan menopause secara lebih terbuka.

Meski merupakan bagian alami dari proses penuaan, perubahan hormon pada fase ini dapat memengaruhi berbagai aspek kesehatan dan kualitas hidup perempuan.

Karena itu, edukasi yang tepat serta pendampingan tenaga medis yang kompeten menjadi bagian penting agar perempuan dapat memahami perubahan tubuhnya dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.

Gadiza Fauzi, CEO First Care Clinic menuturkan partisipasi dalam Rise & Bloom menjadi bagian dari upaya First Care memperkenalkan layanan kesehatan perempuan, khususnya pendampingan pada fase perimenopause dan menopause, di First Care – Panglima Polim, Jakarta Selatan.

Klinik ini menghadirkan layanan yang didukung tenaga medis dengan kompetensi di bidangnya.

Kombinasi layanan tersebut memungkinkan pasien berkonsultasi mengenai perubahan hormon dan berbagai keluhan yang menyertai masa transisi, sekaligus mendiskusikan pilihan perawatan yang relevan berdasarkan kondisi kesehatan masing-masing.