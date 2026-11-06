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First Face Indonesia 2026 Lahirkan Talenta Muda dari Berbagai Daerah

First Face Indonesia 2026 Lahirkan Talenta Muda dari Berbagai Daerah
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Peserta First Face Indonesia 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ajang First Face Indonesia 2026 resmi mengumumkan para pemenang melalui malam Grand Final yang digelar di Kemang, Jakarta, pada 30 Oktober 2026.

Memasuki penyelenggaraan edisi kedua, kompetisi ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, kreativitas, kepercayaan diri, dan kemampuan kepemimpinan.

Mengusung tema "The Future Leaders" dengan semangat "The New Future Leaders Indonesia", First Face Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada penampilan peserta di atas panggung.

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Ajang tersebut juga menilai karakter, kemampuan komunikasi, bakat, sikap, serta tanggung jawab sosial para finalis.

Rangkaian kegiatan berlangsung selama lima hari, mulai dari penyambutan finalis, pembekalan dan pelatihan, produksi foto dan video, preliminary, talent show, hingga malam Grand Final.

Seluruh tahapan dirancang untuk memberikan pengalaman pengembangan diri sekaligus mengasah kemampuan peserta dalam menunjukkan potensi terbaik mereka.

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Pada kategori Kids, gelar utama diraih El Fatan Danis Rafindra dari Kalimantan Timur dan Ayasha Mysha Shakila dari Sumatera Selatan 2.

Sementara itu, kategori Junior dimenangkan Queenera Vienata Halim Lubis dari Kepulauan Riau. Pada kategori Teen, gelar pemenang diraih Rizqi Ronaldhino dari Lampung dan Aqilah Fauziyyah Hanif dari Kalimantan Timur.

First Face Indonesia 2026 mengumumkan para pemenang Grand Final yang digelar di Jakarta.

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