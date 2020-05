First Klaz jadi Solusi Cerdas Bagi Guru, Siswa, dan Orang tua

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk (LINK) dengan brand First Media, terus menghadirkan program-program yang bisa mendukung berbagai langkah preventif yang dilakukan di tengah krisis pandemi ini. First Klaz produk milik First Media Business, menjadi alternatif teknologi pendukung untuk program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

First Klaz merupakan produk terpadu internet dedicated yang andal dan learning management system (LMS) yang dirancang untuk pencatatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berbasis aplikasi, serta dilengkapi konten-konten e-learning yang sesuai dengan kurikulum pendidikan di Indonesia.

Selain konten e-learning yang bisa diakses tanpa biaya tambahan, platform LMS First Klaz juga dilengkapi dengan kemampuan Artificial Intelligence (AI) yang membantu guru dapat lebih optimal dalam memberikan arahan kepada peserta didik, mendistribusikan materi ajar, memonitor tahap dan perkembangan belajar siswa, melakukan penilaian materi, dan mempersiapkan laporan hasil belajar.

Baca Juga: Penggunaan Dana BOS untuk Platform Belajar Online Bukan Kebijakan yang Memaksa

Sebagai fitur unggulan, AI dengan cerdas dapat menganalisa dan memberi saran materi secara otomatis, sehingga siswa mendapat ruang gerak lebih untuk mengeksplorasi minatnya.

“Platform LMS First Klaz yang berbasis Aplikasi dan WebApp ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan fitur-fitur yang tersedia seperti kelas virtual serta tugas dan kuis online, sangat memudahkan para guru dalam mengajar secara jarak jauh. Selain itu, selama kelas berlangsung, sistem akan mencatat sejauh mana siswa mengikuti kelas dan topik materi yang disampaikan. Laporan hasil belajar bisa secara otomatis dihasilkan dan secara real-time dimonitor melalui akses khusus bagi orang tua," ujar Enterprise Sales Director PT Link Net Tbk Agung Satya Wiguna.

First Klaz sangat cocok dalam penerapan metode blended learning, di mana siswa bisa mempelajari materi yang sudah disiapkan oleh guru sesuai kebutuhan topik melalui bank materi, baik dalam format tulisan maupun video.

Kemudian pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di kelas virtual bersama guru melalui fasilitas webinar atau forum diskusi, sehingga proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bisa tetap efektif, ringkas, dan terarah.

Yang pasti fitur First Klaz bisa sangat bermanfaat bagi Kepala Sekolah, guru, murid, hingga orang tua.