First Look Ibra The Movie: Menembus Langit Resmi Diperkenalkan

jpnn.com, JAKARTA - Manara Animation resmi memperkenalkan first look Ibra The Movie: Menembus Langit, film layar lebar yang diadaptasi dari intellectual property (IP) animasi Ibra Berkisah.

Film ini menjadi prekuel yang mengisahkan kehidupan Ibra sebelum menempuh pendidikan di pesantren.

Berbeda dengan serial animasinya yang telah tayang sejak 2022, Ibra The Movie: Menembus Langit menghadirkan perjalanan Ibra sebagai remaja yang menjalani kehidupan sehari-hari bersama teman-temannya sebelum menjadi sosok yang dikenal.

Dalam film ini, kehidupan Ibra berubah setelah mengalami sebuah peristiwa besar yang mengguncang hidupnya.

Peristiwa tersebut memunculkan rasa marah, kecewa, dan luka batin hingga membuatnya mempertanyakan keadilan hidup dan takdir yang dijalaninya.

Produser film Ricky Manopo mengatakan konflik yang dialami Ibra merupakan pengalaman yang dekat dengan kehidupan banyak orang sehingga diharapkan dapat membangun kedekatan emosional dengan penonton.

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"Sampai akhirnya dia menemukan jalannya kembali. Karena saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu," ujar Ricky.

Ricky menjelaskan, perjalanan menuju pesantren menjadi titik balik dalam kehidupan Ibra. Keputusan tersebut bukan terjadi secara instan, melainkan melalui proses pencarian makna setelah menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya.