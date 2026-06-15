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FISH UNJ Berdayakan Nelayan Perempuan Pulau Pari Lewat Penguatan Literasi Berbasis SDGs

FISH UNJ Berdayakan Nelayan Perempuan Pulau Pari Lewat Penguatan Literasi Berbasis SDGs
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Kegiatan Program Desa Binaan yang dilaksanakan FISH UNJ yang melibatkan dosen dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Hukum, serta Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital di Kelurahan Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta pada 10-12 Juni 2016. Foto: Dokumentasi FISH UNJ

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (FISH UNJ) kembali menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Program Desa Binaan Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang melibatkan dosen dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Hukum, serta Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital tersebut dilaksanakan di Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu pada 10–12 Juni 2026 .

Program yang dilaksanakan bersama Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari ini berfokus pada penguatan literasi lingkungan, hukum, pendidikan, sosial, dan komunikasi.

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Hal ini sebagai upaya mendukung pembangunan masyarakat pesisir yang berkelanjutan dan selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

FISH UNJ Berdayakan Nelayan Perempuan Pulau Pari Lewat Penguatan Literasi Berbasis SDGs

Edukasi Lingkungan dan Ketahanan Iklim

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Rangkaian kegiatan diawali dengan observasi lapangan dan penyuluhan bertema lingkungan pada 10 Juni 2026.

Acara dibuka Dr. Sanusi, S.H., M.H. yang menyampaikan apresiasi kepada Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari atas kemitraan yang telah terjalin.

FISH UNJ bersama Kelompok Nelayan Perempuan Pulau Pari melaksanakan kegiatan Program Desa Binaan yang berfokus pada pada penguatan literasi

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