FIT HUB Bendungan Hilir Makin Lengkap, Akses Fitness Tetap Ramah di Kantong

jpnn.com - Inovasi dihadirkan pusat kebugaran FIT HUB Bendungan Hilir untuk memberikan kenyamanan bagi para penggunanya.

Head of Marketing FIT HUB Diza Anindita mengungkapkan peremajaan fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman berbeda bagi para member saat berolahraga di pusat kebugaran tersebut.

"Pembaruan FIT HUB Bendungan Hilir mencerminkan komitmen kami untuk terus menghadirkan pengalaman kebugaran yang relevan dengan kebutuhan member saat ini," ujar Diza.

"Kami ingin memastikan bahwa peningkatan kualitas fasilitas dan layanan tetap berjalan seiring dengan aksesibilitas, sehingga member dapat menikmati pengalaman fitness yang lebih lengkap, nyaman, dan menyenangkan."

FIT HUB Bendungan Hilir menjalani peremajaan yang mencakup perluasan area, penyegaran desain, serta penambahan peralatan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menunjang performa latihan, kenyamanan, sekaligus gaya hidup sehat para penggunanya.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin mencoba, saat ini tersedia promo keanggotaan mulai dari Rp200 ribuan per bulan.

Melalui pendekatan tersebut, FIT HUB berharap dapat mengurangi hambatan akses terhadap fasilitas kebugaran sekaligus membangun budaya hidup sehat yang inklusif di seluruh Indonesia.