menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Fitch Mempertahankan Rating Tertinggi AAA(idn) BTN, Program 3 Juta Rumah Jadi Penopang

Fitch Mempertahankan Rating Tertinggi AAA(idn) BTN, Program 3 Juta Rumah Jadi Penopang

Fitch Mempertahankan Rating Tertinggi AAA(idn) BTN, Program 3 Juta Rumah Jadi Penopang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fitch Ratings Indonesia kembali mempertahankan peringkat nasional jangka panjang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada level tertinggi AAA(idn) dengan Outlook Stable. Foto: Dokumentasi BTN

jpnn.com, JAKARTA - Fitch Ratings Indonesia kembali mempertahankan peringkat nasional jangka panjang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN pada level tertinggi AAA(idn) dengan Outlook Stable.

Posisi strategis BTN sebagai penyalur utama pembiayaan perumahan, termasuk dalam mendukung Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu faktor penting yang menopang penilaian tersebut.

Fitch menilai peran BTN dalam pembiayaan perumahan telah mengakar kuat.

Baca Juga:

Hingga akhir Juni 2026, BTN menguasai sekitar 38 persen pangsa pasar KPR nasional dan memimpin penyaluran KPR subsidi dengan pangsa pasar mencapai 81 persen.

BTN juga menjadi kanal utama dalam mendukung program perumahan terjangkau pemerintah.

Fitch dalam laporannya menyebut peran BTN dalam mendukung target pemerintah untuk penyaluran KPR subsidi akan sulit digantikan dalam waktu dekat.

Baca Juga:

Sektor perumahan juga dinilai memiliki arti strategis karena menjadi salah satu prioritas nasional melalui Program 3 Juta Rumah.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, dipertahankannya rating tertinggi tersebut semakin memperkuat posisi BTN untuk menjalankan perannya dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional.

Dipertahankannya rating AAA(idn) dengan Outlook Stable merupakan kepercayaan yang sangat penting bagi BTN

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI