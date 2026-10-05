Fitch Mempertahankan Rating Tertinggi AAA(idn) BTN, Program 3 Juta Rumah Jadi Penopang

jpnn.com, JAKARTA - Fitch Ratings Indonesia kembali mempertahankan peringkat nasional jangka panjang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN pada level tertinggi AAA(idn) dengan Outlook Stable.

Posisi strategis BTN sebagai penyalur utama pembiayaan perumahan, termasuk dalam mendukung Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu faktor penting yang menopang penilaian tersebut.

Fitch menilai peran BTN dalam pembiayaan perumahan telah mengakar kuat.

Hingga akhir Juni 2026, BTN menguasai sekitar 38 persen pangsa pasar KPR nasional dan memimpin penyaluran KPR subsidi dengan pangsa pasar mencapai 81 persen.

BTN juga menjadi kanal utama dalam mendukung program perumahan terjangkau pemerintah.

Fitch dalam laporannya menyebut peran BTN dalam mendukung target pemerintah untuk penyaluran KPR subsidi akan sulit digantikan dalam waktu dekat.

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Sektor perumahan juga dinilai memiliki arti strategis karena menjadi salah satu prioritas nasional melalui Program 3 Juta Rumah.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan, dipertahankannya rating tertinggi tersebut semakin memperkuat posisi BTN untuk menjalankan perannya dalam mendukung pembiayaan perumahan nasional.