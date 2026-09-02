FITK UIN Sunan Kalijaga jadi Pusat Sospem Mahasiswa Baru S2 dan S3
jpnn.com - YOGYAKARTA - Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar Sosialisasi Pembelajaran (Sospem) bagi mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 pada 1–2 September 2026 di Kampus Sambilegi, Yogyakarta.
Sospem tahun ini mengusung tema Designing the Future, Transcending the Boundaries of Knowledge dan menjadi langkah awal mahasiswa pascasarjana memasuki lingkungan akademik UIN Sunan Kalijaga.
Pembukaan Sospem Magister dan Doktor seluruh fakultas serta Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun ini dipusatkan di FITK.
Sementara itu, mahasiswa baru S2 dan S3 dari fakultas dan Pascasarjana lainnya mengikuti kegiatan secara daring melalui zoom meeting.
Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd., mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum awal bagi mahasiswa pascasarjana untuk memasuki ekosistem akademik yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, kolaborasi, dan kesiapan menghadapi perubahan zaman.
“Kegiatan yang mengusung tema Designing the Future, Transcending the Boundaries of Knowledge ini menjadi momentum awal bagi mahasiswa pascasarjana untuk memasuki ekosistem akademik UIN Sunan Kalijaga yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, kolaborasi, dan kesiapan menghadapi perubahan zaman,” ujar Sigit dalam keterangannya, dikutip Rabu (2/9).
Sospem dibuka langsung oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
Ia didampingi Ketua Center for Teaching Staff Development (CTSD) Dr. Muqowim, M.Ag., serta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd.
UIN Sunan Kalijaga menggelar sospem mahasiswa baru S2 dan S3, Rektor Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. menyoroti penggunaan AI.
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