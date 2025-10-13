Fitur AIlex Permudah Riset dan Analisis Putusan Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Hukumonline meluncurkan fitur terbaru bernama Tanya Putusan pada platform kecerdasan buatan (AI) AIlex untuk mempermudah riset putusan pengadilan di Indonesia.
Fitur ini memungkinkan pengguna menelusuri dan memahami pola pertimbangan hakim hanya dengan satu pertanyaan.
Chief Content Officer Hukumonline, Robert Sidauruk, menjelaskan bahwa dunia hukum penuh dengan beragam penafsiran, sehingga riset putusan kerap menjadi pekerjaan yang kompleks dan memakan waktu.
“Menemukan, memahami, dan menghubungkan putusan-putusan hukum adalah tantangan besar bagi para praktisi,” ujar Robert, dalam keterangannya, Senin (13/10).
Melalui fitur Tanya Putusan, AIlex dapat menelusuri ribuan putusan, menganalisis pola, dan menyajikan ringkasan pertimbangan hakim.
Pada tahap awal, fitur ini difokuskan untuk membantu riset perkara perdata dan memudahkan pencarian berdasarkan nama pihak, hakim, pengacara, maupun tingkat pengadilan.
Robert menambahkan, seluruh kemampuan yang telah dimiliki AIlex sebelumnya tetap tersedia, termasuk kemampuan menjawab pertanyaan hukum dalam bahasa Inggris dan menyusun legal memo secara cepat.
“Dengan satu pertanyaan, pengguna bisa langsung mendapatkan konteks dan tren dari putusan yang relevan,” katanya.
Hukumonline luncurkan fitur Tanya Putusan, AIlex untuk permudah riset dan analisis putusan hukum.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KTM Solutions Perkuat Legal Talent Ecosystem Lewat Kolaborasi Strategis
- Ratusan Penasihat Hukum Internal Perusahaan Didorong Tingkatkan Reputasi
- AFTECH & HukumOnline Perkuat Kepercayaan Terhadap Layanan Keuangan Digital
- Pakar Hukum Bandingkan Putusan Terhadap Budi Said dengan Harvey Moeis
- Fitur Kecerdasan Ask Hukumonline Ungguli Platform AI Lainnya
- Puluhan Perusahaan Ikut Ajang IRCA 2024, Pertama di Indonesia