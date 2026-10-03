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Fitur Baru di ChatGPT Bisa Buat 'Fitting' Baju

Fitur Baru di ChatGPT Bisa Buat 'Fitting' Baju
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Fitur baru ChatGPT. Foto: openai

jpnn.com, JAKARTA - Pernah membayangkan baju di etalase toko online cocok atau tidak di badanmu tanpa harus repot pasang-lepas di ruang ganti?

Sekarang, urusan “pantas atau enggak” itu cuma sebatas unggah foto di percakapan ChatGPT.

OpenAI baru saja merilis fitur anyar bernama Virtual Try On.

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Sesuai namanya, fitur ini menyulap ChatGPT jadi cermin ajaib: kamu tinggal pilih pakaian, ketuk tombol "Try on", lalu masukkan foto selfie atau full body.

Dalam hitungan detik, gambaran dirimu saat memakai baju tersebut langsung muncul di layar.

Fitur tak cuma berlaku buat barang yang direkomendasikan ChatGPT. Ketemu baju lucu di media sosial atau toko online lain? Tinggal tangkap layar (screenshot), unggah, dan lihat hasilnya.

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Di balik layarnya, ada model ChatGPT Images 2.5 yang bekerja meracik visual tersebut agar tampak realistis.

Langkah tersebut mempertegas arah OpenAI yang makin serius menggarap fitur belanja.

OpenAI baru saja merilis fitur anyar bernama Virtual Try On, yang berguna saat ingin mencoba atau mencocokkan baju di etalase virtual

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