Fitur Baru TikTok Bikin Makin Lengket dengan Orang Terdekat

jpnn.com, JAKARTA - TikTok kembali menghidupkan ruang sosial dengan memperluas fungsinya lewat dua fitur baru yang membuat pengalaman menonton terasa lebih personal.

Fitur pertama adalah Shared Collections, sebuah ruang bersama untuk mengumpulkan dan mengatur berbagai konten favorit.

Jika sebelumnya pengguna hanya bisa menyimpan video dalam folder pribadi melalui Collections, kini folder itu bisa dikelola berdua.

Teman, pasangan, atau anggota keluarga dapat memasukkan video ke dalam satu koleksi yang sama, selama keduanya saling mengikuti.

Koleksi itu fleksibel—bisa dibuat privat hanya untuk orang-orang tertentu, atau dibuka untuk publik.

TikTok memastikan fitur tersebut sudah tersedia secara global untuk pengguna berusia 16 tahun ke atas.

Tak berhenti di sana, TikTok menyiapkan cara baru menikmati konten secara bareng-bareng melalui Shared Feeds.

Fitur yang akan meluncur beberapa bulan mendatang memungkinkan dua pengguna menonton jajaran video yang sama setiap hari.