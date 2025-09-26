Fitur Grab Bintang Lima, Solusi Tepat Bagi Pencinta Kuliner

jpnn.com, JAKARTA - Menghadirkan solusi digital yang relevan, Grab memperkenalkan fitur terbaru yang siap memanjakan para pencinta kuliner, yaitu Grab Bintang Lima.

Fitur bukan sekadar daftar restoran, melainkan panduan makan yang dikurasi secara cermat dan kredibel.

Fitur dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan foodies yang ingin menikmati pengalaman kuliner tanpa ribet dan penuh kejutan rasa.

Grab Bintang Lima hadir sebagai jawaban atas kebingungan pengguna di tengah ribuan pilihan restoran dan outlet yang tersedia di GrabFood.

Dengan menggabungkan jutaan ulasan asli dari pengguna dan validasi dari pakar kuliner legendaris, fitur itu menyajikan pilihan tempat makan yang sudah teruji kualitas rasa, layanan, dan reputasinya.

Hasilnya, pengguna bisa lebih percaya diri dalam menentukan destinasi kuliner terbaik, langsung dari satu aplikasi.

Baca Juga: GrabFood Merilis Fitur Pendukung di Layanan Group Order

Country Marketing & Communications Head Grab Indonesia, Melinda Savitri menjelaskan bahwa Grab Bintang Lima dirancang untuk memperkuat posisi Grab sebagai panduan kuliner autentik yang bisa diandalkan.

Dengan puluhan ribu mitra merchant yang tersebar di seluruh Indonesia, fitur tersebut menjadi pelengkap ekosistem GrabFood yang makin terintegrasi.