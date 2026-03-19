Fitur Grup Transfer di wondr by BNI Bikin Kirim THR ke Keluarga Lebih Mudah, Ini Caranya

jpnn.com, JAKARTA - Tradisi berbagi keberkahan ke sanak keluarga kini lebih mudah lewat aplikasi wondr milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

Nasabah bisa berbagi Tunjangan Hari Raya (THR) dengan memanfaatkan grup transfer hingga lima orang sekaligus yang tersedia di wondr by BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan melalui inovasi layanan digitalnya, BNI memahami tradisi berbagi THR telah menjadi tradisi yang melekat di tengah masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

"BNI memahami kebutuhan nasabah yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, praktis, dan aman, terutama di momen spesial seperti Ramadan dan Idulfitri," kata Okki dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3).

Untuk memanfaatkan fitur ini, prosesnya cukup mudah.

Nasabah cukup melakukan beberapa langkah sederhana melalui aplikasi wondr by BNI.

Nasabah dapat membuka menu Transfer di aplikasi wondr by BNI, kemudian mengetuk menu Grup Baru.

Setelah itu, nasabah dapat memilih maksimal lima nama penerima.