Fitur PGN Mobile Disempurnakan, Catat Meter Mandiri Kini Lebih Akurat

jpnn.com, JAKARTA - PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) terus meningkatkan layanan digital bagi pelanggan GasKita, melalui penyempurnaan aplikasi PGN Mobile.

Aplikasi tersebut kini hadir dengan tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna atau user interface/user experience (UI/UX) yang lebih sederhana.

Sejumlah fitur juga diperbarui untuk memudahkan pelanggan mengakses informasi dan mengelola administrasi layanan gas bumi.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan penyempurnaan PGN Mobile merupakan bagian dari upaya perusahaan, menghadirkan layanan yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

"Pengembangan fitur pada PGN Mobile kami arahkan untuk memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari pelanggan," ujar Fajriyah dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8).

Salah satu fitur yang disempurnakan ialah Catat Meter Mandiri (CMM) berbasis teknologi Optical Character Recognition (OCR).

Melalui fitur tersebut, pelanggan dapat mencatat angka meter secara mandiri dengan bantuan teknologi pengenalan karakter.

Penyempurnaan diharapkan dapat meningkatkan akurasi pencatatan, dan membuat perhitungan tagihan menjadi lebih tepat serta transparan.