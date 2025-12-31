Five Finger Death Punch Hadirkan Karya Kolaborasi dengan Babymetal

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Perayaan 20 tahun karier band hard rock, Five Finger Death Punch (5FDP) berlanjut dengan perilisan album terbaru, '20 Years of Five Finger Death Punch - Best Of Volume 2'.

Album yang dirilis via Better Noise Music itu berisi 16 lagu ikonik yang direkam ulang plus 3 live track eksklusif yaitu: ‘Wash It All Away’, ‘Wrong Side Of Heaven’, dan ‘Jekyll And Hyde’.

Langkah tersebut dilakukan untuk merebut kembali warisan musik Five Finger Death Punch setelah master rekaman asli dijual oleh label lama tanpa sepengetahuan band.

Album terbaru Five Finger Death Punch menarik perhatian pencinta music metal karena terdapat sebuah single berjudul ‘The End (2025 Version)’ yang menghadirkan kolaborasi spesial dengan Babymetal.

Vokalis Su-Metal mengatakan bahwa pengalaman berkolaborasi dengan Babymetal terasa penuh energi.

"Aku menambahkan lirik berbahasa Jepang yang terinspirasi dari versi aslinya. Bagian favoritku adalah transisi ke bridge ketika vokalku perlahan tenggelam di growl Ivan Moody. Momen itu bikin merinding," ungkap Su-Metal.

Sebelumnya, Best Of Volume 1 sudah lebih dulu dirilis dengan menampilkan single kolaborasi ‘I Refuse’ bersama Maria Brink dari In This Moment.

Kini, Volume 2 hadir sebagai kelanjutan perjalanan dua dekade Five Finger Death Punch yang dipenuhi deretan hit global seperti ‘Sham Pain’, ‘Blue On Black’, dan ‘Burn MF’ dengan nuansa baru yang lebih bertenaga.