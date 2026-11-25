Fix, Trial Alih Elpiji Menjadi Kompor Listrik Dimulai 2027
jpnn.com, JAKARTA - CEO PT Danantara Development Management Fund (DDMF) Sigit Puji Santosa mengatakan penggunaan kompor listrik untuk masyarakat akan dilakukan pada awal 2027.
Sigit menuturkan program tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka upaya mengurangi impor gas elpiji.
"Tahun depan kami akan trial atau pada kuartal pertama 2027," kata Sigit di Jakarta, Selasa (24/11).
Menurut Sigit, Danantara terus berupaya untuk mempercepat penggunaan kompor listrik, dan saat ini telah memasuki tahapan kajian serta riset dengan menggandeng sejumlah perguruan tinggi.
Sigit menjelaskan kajian itu dilakukan pemerintah untuk memastikan program yang dijalankan nantinya bisa benar-benar memberikan dampak yang positif.
Sigit mengatakan penerapan kompor listrik bukan tidak menentu, sebab semua itu butuh masukan dan juga teknologi mutakhir untuk penerapan kompor listrik secara luas.
"Kami menggandeng perguruan tinggi dan juga bersama dengan Kementerian ESDM, dan lain-lain. Jadi melakukan uji coba itu bukan sporadik, langsung jalan. Kami sudah lakukan kajian teknologi sejak bulan Maret," ujarnya.
Sigit menambahkan dengan penerapan kompor listrik nantinya dapat menghemat anggaran negara yang selama ini digunakan untuk mengimpor gas elpiji.
CEO PT Danantara Development Management Fund (DDMF) Sigit Puji Santosa mengatakan penggunaan kompor listrik untuk masyarakat akan dilakukan pada awal 2027.
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