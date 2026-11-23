FIXCH Makin Serius Garap Pasar Voli, Nizar Julfikar hingga Atlet Muda Direkrut Jadi Duta Merek
jpnn.com, JAKARTA - Jenama sepatu olahraga FIXCH terus memperluas jangkauan pasarnya di dunia bola voli Tanah Air.
Kali ini FIXCH tercatat resmi menggandeng setter Timnas Voli Indonesia Nizar Julfikar sebagai duta merek.
FIXCH memilih Nizar bukan tanpa alasan mengingat Pemain kelahiran 9 Desember 1994 punya segudang prestasi.
Tercatat pemain asal klub Bhayangkara Presisi itu telah mengoleksi empat gelar juara Proliga dan tiga medali emas SEA Games bersama Timnas Voli Putra Indonesia.
Selain Nizar tercatat FIXCH juga menggandeng sejumlah pemain voli putra dan putri yang memiliki prestasi serta potensi besar.
Mereka di antaranya Marcello Bintang dari Jakarta Garuda Jaya, Shintia Alliva Mauludina dan Shindy Shasgia yang memperkuat Jakarta Pertamina, Calista Maya dan Aulia Suci Nurfadila dari Bandung BJB Tandamata, serta Adjani Zahra dari Medan Falcons.
Tak hanya mengandalkan pemain senior, FIXCH juga menunjukkan komitmennya mendukung regenerasi atlet voli Indonesia.
Hal itu diwujudkan dengan merekrut lima talenta muda berlabel Tim Nasional, yakni Fauzan Nibraz, Arimbi Syifana A., Tina Syifa Sabila S., Raihan Rizky Attorif, dan Putra Bagus Hidayatullah.
Jenama sepatu olahraga FIXCH terus memperluas jangkauan pasarnya di dunia bola voli Tanah Air dengan merekrut Nizar Julfikar sebagai duta merek.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prestasi Timnas Voli Putra di AVC Cup 2026 Jadi Berkah buat Trio Garuda Jaya
- Pelatih Soroti Penampilan Megawati Seusai Hyundai Hillstate Kalah 0-3 dari Hi-Pass
- Debut Megawati Berakhir Pahit, Hyundai Hillstate Kalah Telak di Tangan Hi-Pass
- Tak Hanya Bermain, Yolla Yuliana hingga Nandita Ayu Belajar Jadi Pelatih
- Liga Jasa Keuangan bank bjb 2026 Resmi Berakhir, Ini Daftar Para Juara
- Terungkap! Senjata Rahasia Fauzan Nibras saat Tampil di Asian Games 2026