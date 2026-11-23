jpnn.com, JAKARTA - Jenama sepatu olahraga FIXCH terus memperluas jangkauan pasarnya di dunia bola voli Tanah Air.

Kali ini FIXCH tercatat resmi menggandeng setter Timnas Voli Indonesia Nizar Julfikar sebagai duta merek.

FIXCH memilih Nizar bukan tanpa alasan mengingat Pemain kelahiran 9 Desember 1994 punya segudang prestasi.

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Tercatat pemain asal klub Bhayangkara Presisi itu telah mengoleksi empat gelar juara Proliga dan tiga medali emas SEA Games bersama Timnas Voli Putra Indonesia.

Selain Nizar tercatat FIXCH juga menggandeng sejumlah pemain voli putra dan putri yang memiliki prestasi serta potensi besar.

Mereka di antaranya Marcello Bintang dari Jakarta Garuda Jaya, Shintia Alliva Mauludina dan Shindy Shasgia yang memperkuat Jakarta Pertamina, Calista Maya dan Aulia Suci Nurfadila dari Bandung BJB Tandamata, serta Adjani Zahra dari Medan Falcons.

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Tak hanya mengandalkan pemain senior, FIXCH juga menunjukkan komitmennya mendukung regenerasi atlet voli Indonesia.

Hal itu diwujudkan dengan merekrut lima talenta muda berlabel Tim Nasional, yakni Fauzan Nibraz, Arimbi Syifana A., Tina Syifa Sabila S., Raihan Rizky Attorif, dan Putra Bagus Hidayatullah.