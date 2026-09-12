FKIP Universitas Terbuka Dorong Penerapan Sekolah Ramah Anak di PAUDQU Mashura Bekasi
jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka mendorong penerapan sekolah ramah anak melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di PAUDQU Mashura, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9).
Kegiatan bertema 'Implementasi Sekolah Ramah Anak dalam Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman, Nyaman, dan Kondusif' itu menjadi bagian dari upaya FKIP Universitas Terbuka meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini.
Program tersebut juga ditujukan untuk memperkuat pemahaman guru dan orangtua mengenai pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang memenuhi hak serta kebutuhan anak.
Kegiatan PkM diketuai Dola Suciana, M.Pd. dengan anggota tim Dr. Mudayat, M.Pd., Dr. Ahmad Syaikhu, M.Pd., Apri Kasman, M.Pd., dan Uliya Khoirun Nisa, M.Pd.
Kegiatan turut dihadiri Tim Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka, yakni Prof. Dr. Lidwina Sri Ardiasih, S.Pd., M.Ed. dan Nur Hayati, S.Pd., M.A.
Peserta kegiatan terdiri dari guru, orangtua atau wali murid, serta anak-anak PAUDQU Mashura.
Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting karena penerapan sekolah ramah anak membutuhkan sinergi antara sekolah, guru, keluarga, dan lingkungan sekitar.
Kepala PAUDQU Mashura Widya S.Pd. mengapresiasi kegiatan yang digelar FKIP Universitas Terbuka.
FKIP Universitas Terbuka dorong penerapan Sekolah Ramah Anak di PAUDQU Mashura Bekasi
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