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FKIP Universitas Terbuka Latih Warga PKBM Surya Bangsa Produksi & Pasarkan Sabun Lerak

FKIP Universitas Terbuka Latih Warga PKBM Surya Bangsa Produksi & Pasarkan Sabun Lerak
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Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka membekali warga belajar PKBM Surya Bangsa, Tangerang Selatan, keterampilan membuat hingga memasarkan sabun berbahan lerak. Foto dok. UT

jpnn.com, JAKARTA - Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka membekali warga belajar PKBM Surya Bangsa, Tangerang Selatan, keterampilan membuat hingga memasarkan sabun berbahan lerak.

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertajuk “From Nature to Nurture: Pelatihan Pembuatan dan Pengemasan Artisan Soap Lerak untuk Peningkatan Keterampilan Hidup dan Ekonomi Produktif Warga Belajar PKBM Surya Bangsa”. 

Program dirancang dalam tiga tahap, yakni pelatihan pembuatan artisan soap berbahan ekstrak lerak, pelatihan fotografi produk untuk mendukung pemasaran, serta evaluasi manfaat dan keberlanjutan program. 

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Ketua tim PkM Ayu Fahimah Diniyah Wathi mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan keterampilan praktis kepada warga belajar agar mampu mengolah bahan alam menjadi produk yang memiliki nilai guna sekaligus nilai ekonomi.

Tahap pertama pelatihan dilaksanakan pada 13 Juni 2026 di PKBM Surya Bangsa, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai pembuatan sabun berbahan lerak yang disampaikan Dola Suciana.

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Peserta kemudian mengikuti demonstrasi dan praktik pembuatan sabun yang dipandu Ayu Fahimah Diniyah Wathi. 

"Lerak dipilih karena merupakan bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembersih," kata Ayu dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/9).

FKIP Universitas Terbuka melatih warga PKBM Surya Bangsa untuk produksi dan memasarkan sabun lerak.

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