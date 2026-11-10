FKMHII Minta Dugaan Makar di Balik Penyadapan Presiden Diusut Tuntas

jpnn.com, JAKARTA - Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (FKMHII) di bawah kepemimpinan Presidium Nasional Fathur Rahman mengecam keras dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

Dugaan tersebut dinilai bukan persoalan biasa, melainkan menyangkut keamanan negara, kewibawaan konstitusi, serta integritas institusi yang memiliki kewenangan penegakan hukum.

FKMHII menegaskan apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara terorganisasi, melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang jabatan strategis, serta diarahkan untuk melumpuhkan fungsi kepresidenan atau mengganggu keberlangsungan pemerintahan yang sah, maka perkara ini harus ditelusuri lebih jauh, termasuk kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar.

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Presidium Nasional FKMHII Fathur Rahman menegaskan bahwa tidak boleh ada individu, kelompok, ataupun institusi negara yang merasa memiliki kekuasaan di luar batas konstitusi. Terlebih jika kewenangan yang diberikan negara justru diduga digunakan untuk menjalankan operasi ilegal terhadap kepala negara.

“Ini bukan sekadar persoalan penyadapan atau pelanggaran prosedur. Jika ada tindakan terorganisasi yang menggunakan kewenangan dan instrumen negara untuk mengintai, menekan, melumpuhkan, bahkan mengancam keberlangsungan kekuasaan Presiden yang sah, maka dimensi persoalannya jauh lebih serius. Negara harus mengusut siapa aktor intelektualnya, siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, dan apa tujuan sesungguhnya,” tegas Fathur.

Menurutnya, Presiden bukan sekadar individu yang menduduki jabatan politik, melainkan pemegang mandat konstitusional sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan.

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"Karena itu, dugaan tindakan ilegal yang menyasar Presiden harus dipandang dalam kerangka perlindungan terhadap institusi kepresidenan dan keberlangsungan tata negara, bukan direduksi menjadi konflik antarkelompok atau persoalan internal lembaga," katanya.

Mahasiswa UPN Veteran Jakarta ini juga mengingatkan bahwa istilah makar tidak boleh digunakan secara serampangan, tetapi juga tidak boleh dikesampingkan apabila terdapat indikasi dan bukti yang mengarah ke sana.