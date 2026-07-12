FKN-08 Gelar Konsolidasi Rakyat Organisasi Relawan Pendukung Prabowo, Sepakati 4 Hal Penting

jpnn.com, JAKARTA - Forum Komunikasi Nasional-08 (FKN-08) sukses menyelenggarakan Konsolidasi Rakyat Organisasi Relawan Pendukung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kegiatan ini dilaksanakan, Sabtu, (11/7/2026) di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat.

Mengusung tema Konsolidasi Rakyat Mendukung Program Pro-Rakyat dan Pro-Kemandirian Ekonomi Presiden Prabowo Subianto, kegiatan ini menjadi forum silaturahmi, musyawarah dan penyatuan persepsi bersama serta penguatan sinergi antarorganisasi relawan, tokoh masyarakat, akademisi, komunitas, dan berbagai elemen bangsa dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Lebih dari 125 pimpinan komunitas, tokoh masyarakat, akademisi, serta para inisiator FKN-08 hadir dan berpartisipasi aktif dalam forum yang berlangsung secara terbuka, demokratis, dan penuh semangat kebangsaan.

Dalam sambutannya, Inisiator sekaligus Ketua Panitia Indria Febriansyah menegaskan FKN-08 dibentuk sebagai wadah persatuan seluruh elemen masyarakat yang memiliki semangat yang sama untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"FKN-08 hadir untuk merangkul, bukan memukul. Forum ini menjadi rumah besar yang menyatukan berbagai organisasi, komunitas, dan elemen masyarakat tanpa sekat," ucap Indria sapaan akrabnya.

Menurut Indria, tidak ada lagi ego sektoral. Yang ada adalah semangat gotong royong untuk memastikan seluruh program pro-rakyat dan pro-kemandirian ekonomi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

"FKN-08 menjadi rumah besar kebangsaan bagi seluruh masyarakat dan relawan pendukung Prabowo-Gibran," katanya.