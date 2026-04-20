FKPPI Siap Bersinergi Dukung Jakarta Menuju Kota Global
jpnn.com, JAKARTA - Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) DKI Jakarta menggelar halalbihalal di GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4).
Kegiatan ini menjadi momentum penguatan soliditas kader serta sinergi organisasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
Ketua Pengurus Daerah (PD) IX FKPPI DKI Jakarta, Bambang Dirgantoro mengatakan momentum halalbihalal menjadi perekat sosial sekaligus penguat dukungan organisasi terhadap kebijakan prioritas pemerintah pusat maupun Jakarta.
"Anak Kolong bukan hanya label, tetapi kekuatan juang untuk mendukung program-program prioritas pemerintah," ujar Bambang.
Ia menegaskan FKPPI akan mengawal dan memantau seluruh kegiatan di Jakarta guna menjaga stabilitas serta nilai investasi.
Melalui program “Jaga Jakarta”, FKPPI telah mengoordinasikan sembilan cabang di DKI untuk menjalankan program Jaga Komplek dan Jaga Wilayah.
"Instruksi sudah diberikan untuk menjaga stabilitas keamanan," kata Bambang.
Menurutnya, FKPPI tidak hanya hadir sebagai simbol, tetapi berperan nyata di tingkat lokal hingga nasional.
